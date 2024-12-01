«Динамо» Махачкала и «Факел» не порадовали голами в Каспийске

«Динамо» Мх и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «Анжи Арена».

Матч аутсайдеров в Каспийске был особенно важен для «Факела». Команда Дмитрия Пятибратова вроде преобразилась и знатно кусает фаворитов, но победить давненько не может. А тут можно было сразу из зоны стыковых матчей выбраться и догнать махачкалинское «Динамо» по набранным очкам. Только для этого воронежцам сначала нужно было победить на «Анжи Арене».

Гости и стали действовать с позиции силы, побольше мячом владея. Но минимальные скорости не давали кому-либо значительного преимущества. Первая половина тайма прошла вообще без интересных ситуаций, по одному неточному удары было в активе (точнее, в пассиве) у каждой команды. Хоть как-то разнообразил игру рывок Джапо. Ян выскочил на диагональ справа и бил с угла вратарской площади. Но попал по мячу плечом, поэтому в створ его направить не сумел.

Воронежцы ответили атакой более опасной. Мохамед Брахими влетел в штрафную площадь на скорости, собрал внимание защитников и отдал на Мертенса. Дилан вроде упал, но моментально поднялся и бил уже наверняка (голкипер потерял ситуацию) – на помощь подоспел защитник, распластавшийся в подкате.

Махачкалинское «Динамо» под занавес тайма ещё раз кольнуло диагональю. И опять адресатом стал Джапо, ускорившийся слева. Теперь сыграл на него Агаларов, Ян бил примерно из той же точки, но попал в голкипера. Эти два момента впились в память Биджиеву, главный тренер «Динамо» заменил нерадивого футболиста сразу после перерыва. Но стало только хуже, атакующие действия будто исчезли. Снова половина тайма ушла на разведку, а ведь команды уже «знакомы».

Моментов не было, зато борьбы стало чересчур. Каштанов в подкате снёс соперника и получил «горчичник», Калинин получил повреждение и был заменён. Перестановок вообще стало много, они тоже убивали темп в последние десять минут матча. Матча, так и не подарившего голов болельщикам, собравшимся в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» и «Факел» поделили очки.