Семак высказался о проблемах Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу трудностей, с которыми столкнулся нападающий Александр Соболев. В десяти матчах за питерцев в Премьер-лиге Соболев не сделал ни одного результативного действия.

«Терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут. Матео [Кассьерра] в прошлом сезоне тоже долго не забивал. Надо забить и почувствовать уверенность в своих силах. Думаю, всё будет нормально», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. С тех пор нападающий дважды забивал за «сине-бело-голубых», но происходило это в кубковых играх.

В первый день зимы «Зенит» потерпел сенсационное домашнее поражение от «Крыльев Советов» со счётом 2:3.