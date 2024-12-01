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Капитан самолёта «Динамо» совершил посадку в другом городе – подробности

01 Декабря 2024 • 20:35 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 35 мин.

В понедельник вечером программу семнадцатого тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Ахматом» и московским «Динамо». В воскресенье «бело-голубые» вылетели на игру в Грозный. Погодные условия в этом городе не позволили совершить безопасную посадку, поэтому капитан воздушного судна принял решение лететь на другой аэродром.

В итоге «Динамо» приземлилось в Махачкале. Дальше команда продолжит путь на автобусе. Время путешествия займёт больше двух с половиной часов, отметили в пресс-службе московского клуба.

Отмечается, что прилететь поближе к Грозному «Динамо» не смогло – в Магасе тоже не принимали самолёты из-за плохой погоды, а аэропорт во Владикавказе был переполнен.

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Евро-Футбол.Ру,
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