Семак прокомментировал провальный результат «Зенита» в РПЛ

В воскресенье «Зенит» на своём поле проиграл «Крыльям Советов» со счётом 2:3. После игры комментарий дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Результатом недовольны. Обидно проигрывать дома, мы легко пропускали. Моменты у нас были, мы пытались изменить ход матча, забили. Могли сыграть лучше с точки зрения результата. Самое важное - счёт на табло, а он не в нашу пользу», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Что касается трёх пропущенных голов с трёх ударов соперника, то Семак сказал, что такие матчи бывают в каждом сезоне. Речь о матчах, когда она команда забивает все свои полумоменты, а другой не везёт с реализацией. Рулевой «Зенита» поздравил «Крылья Советов», но в то же время отметил, что не имеет серьёзных претензий к своим игрокам.

В следующем туре «Зенит» примет «Акрон». Матч пройдёт в субботу, 7 декабря.