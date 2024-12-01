Федорищев пригрозил агенту Андрееву

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об известном агенте Павле Андрееве. По словам Федорищева, он попросил Андреева приехать на понедельничное совещание, учитывая то, что агент работает с половиной команды и извлекает прибыть в сотни миллионов рублей, которые идут из бюджета региона. Впрочем, Андреев отказался приезжать.

«Он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придётся обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдём и его, и возможность с ним поговорить», - цитирует Федорищева «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Крылья Советов» порадовали своих болельщиков гостевой победой над «Зенитом» со счётом 3:2. На текущий момент самарская команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.