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Форвард «Спартака» Угальде ушёл в серьёзный отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

01 Декабря 2024 • 20:06 Комментировать
Краснодар
0:2
Спартак Москва
1 2.25 X 3.60 2 3.20
1-й тайм

В воскресенье вечером в центральном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает «Спартак». К исходу получаса игрового времени гости из Москвы обеспечили себе перевес в два гола. Оба мяча на свой счёт записал нападающий Манфред Угальде.

Угальде набрал шикарную форму. Если в прошлом матче он оформил покер в ворота «Локомотива», то теперь уже дважды огорчил «Краснодар» (и матч продолжается). Угальде ушёл в серьёзный отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги – у него уже 14 голов. На второй позиции идёт Алексей Батраков из «Локомотива» с 10 результативными ударами.

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