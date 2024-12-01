Форвард «Спартака» Угальде ушёл в серьёзный отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером в центральном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает «Спартак». К исходу получаса игрового времени гости из Москвы обеспечили себе перевес в два гола. Оба мяча на свой счёт записал нападающий Манфред Угальде.

Угальде набрал шикарную форму. Если в прошлом матче он оформил покер в ворота «Локомотива», то теперь уже дважды огорчил «Краснодар» (и матч продолжается). Угальде ушёл в серьёзный отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги – у него уже 14 голов. На второй позиции идёт Алексей Батраков из «Локомотива» с 10 результативными ударами.