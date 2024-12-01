«Не отпустят»: Федорищев дал чёткий ответ по будущему Осинькина в «Крыльях Советов»

Вячеслав Федорищев, который является губернатором Самарской области, высказался о новом витке слухов о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

По словам Федорищева, он ещё в сентябре сказал Осинькину, что он будет работать до конца сезона. Разговор тогда проходит на фоне переживаний тренера. В то же время губернатор отметил, что Осинькин дал тогда обещание продолжать работать.

«Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой», - цитирует Федорищева «Спорт-Экспресс».

Федорищев также заявил о том, что «Крылья Советов» не отпустят Осинькина даже в случае выплаты им компенсации за расторжение контракта.

«Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят. Но он не предлагает», - сказал Федорищев.

Напомним, что в воскресенье «Крылья Советов» сенсационно обыграли на выезде «Зенит» со счётом 3:2.