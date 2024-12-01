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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин прокомментировал провальный результат «Зенита»

01 Декабря 2024 • 19:52 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

В семнадцатом туре Премьер-лиги «Зенит» на своём поле проиграл «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Комментарий по поводу этого результата дал Андрей Аршавин, который входит в состав правления питерского клуба.

По словам Аршавина, результат является неожиданным, учитывая в том числе уверенное начало и быстрый гол от «Зенита».

«Мне трудно объяснить, что произошло за минуту. Тот же Сергеев терял много мячей, Олейников, Дмитриев тоже, Гарре не было видно. Как эти голы пришли – мне трудно описать. После этого «Зенит» впал в ступор по скоростям, идеям», - цитирует Аршавина «Чемпионат», ссылаясь на эфир «Матч ТВ».

Аршавин также отметил, что поражение в матче против «Крыльев Советов» заставит «Зенит» задуматься.

В 2024 году «Зениту» остаётся провести один матч. В субботу, 7 декабря, команда Сергея Семака будет принимать «Акрон» в восемнадцатом туре Премьер-лиги.

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