Генич написал два слова после поражения «Зенита»

«Зенит» в первый вечер зимы огорчил своих поклонников. Команда Сергея Семака на своём поле проиграла «Крыльям Советов» со счётом 2:3 в календарном матче Премьер-лиги. На результат матча в Санкт-Петербурге отреагировал известный комментатор Константин Генич. Он был краток, использовав всего два слова.

«Браво, «Крылья»! – написал Генич.

Теперь «Зенит» рискует потерять лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» опустятся на второе место, если «Краснодар» наберёт очки в домашнем матче против «Спартака». Следить за этой игрой можно будет в текстовой трансляции.