Мусаев: «Думаем не о «Зените» и не о «Спартаке», а о себе»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Важная игра, как и любая для «Краснодара» в концовке года. Но в начале сезона, в конце лета, когда у вас было начало серии ничьих, вам как-то удалось переключить команду на серию, которая потом была победной. Это может сработать сейчас во второй раз, когда у вас также наметилась тенденция с играми вничью? Пускай и со сложным календарем.

- Мы не думаем об этом. Думаем больше о хорошем, о том, что за весь чемпионат мы не проиграли ни одного матча, а ребята показывают хороший футбол даже в тех матчах, где мы играли вничью, если брать последние два матча чемпионата. Мы играли, мое мнение, лучше. Там были спорные моменты в концовках, которые стоили нам побед. Поэтому не говорим сейчас. Начало было очень тяжелое, а сейчас нет такой ситуации. Да, конец чемпионата, мы видим, что многие команды стали терять очки, накапливается усталость, травмы, переезды. Но ничего, мы хорошо потренировались и готовы. Думаем только о победе.

- Игру «Зенита» смотрели в раздевалке?

- Концовку - да. В своей тренерской комнате. Но это не имеет значения. Нам нужно сегодня хорошо сыграть. Мы думаем не о «Зените» и не о «Спартаке», а о себе.

- Вы хорошо сыграли против «Спартака» в первом круге и победили 3:0, но Кордоба не смог тогда забить. Вы как-то лично корректируете план для него, чтобы сегодня эту спартаковскую блокировку вашего самого результативного игрока обойти?

- Вы помните, что в том матче его признали лучшим игроком? Он проделал фантастическую работу, на плечах 90 минут с центральными защитниками, создавал моменты для себя и партнеров. Это тот случай, когда не важно, забил он или нет, мы забили три. Поэтому если сегодня будет так же, я буду рад.

- Опишите ощущения как тренера от тех последних двух матчей на выезде подряд без возможности заезжать на свою базу и переезжать из одного города в другой. Когда в следующий раз такая ситуация возникнет, вы скорректируете план? Насколько это было трудно.

- Нужно посмотреть, как мы сегодня будем выглядеть. Вы знаете, что мы не повезли в Тюмень 9 наших игроков, которые сегодня начинают в составе, 10, включая Стаса. Отправили двух тренеров и реабилитологов в Краснодар. Они работали с молодежной командой. Ребята, которые имели меньше игровой практики, сыграли. Там еще тяжело было, что искусственное поле. На сегодняшний момент мы сделали все, исходя из логики. А что получим на поле - не знаем, будет ли какая-то взаимосвязь. Но если спросили бы, я бы завтра сделал то же самое.