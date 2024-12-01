Станкович: «Мы готовы играть в режиме воскресенье - среда - воскресенье»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- В «Спартаке» впервые в сезоне ситуация, когда две выездные игры подряд без возможности заехать домой и тренироваться в привычной обстановке. Как вы построили свой план, как это на вас повлияло? Насколько это было тяжело?

- Всё было организовано на высоком уровне, всё прошло хорошо, в этом отношении все равны. Не только мы делаем такие путешествия в РПЛ, поэтому прошло всё хорошо, и было замечательно провести время вместе. У нас сейчас положительный период, поэтому провести время вместе в таком формате - тоже было здорово.

- В перерыве матча с «Ростовом» на Кубок вам пришлось заменить сразу четверых игроков. Вряд ли это было плановое. Насколько эта перестановка игроков на целый тайм повлияла на ваше решение сегодня по составу?

- Если мы посмотрим в Европе, многие команды играют по графику воскресенье - среда - воскресенье. Мы тоже готовы играть в таком режиме, в этом нет ничего страшного. План был на «Ростов». Мы его придерживались и делали то, что запланировали. Да, была поездка, было два матча. Мы делали выбор, исходя из совокупности факторов. Поэтому здесь никаких изменений нет.

- В первом матче с «Краснодаром». Несмотря на то, что «Спартак» уступил, не забил Джон Кордоба, у которого до этого была серия из четырех матчей подряд с забитыми мячами. Насколько был хорош ваш план сдерживать именно Джона Кордобу, в чем он заключался?

- План заключался не в том, чтобы сдержать Кордобу или играть как-то особенно против него, а как выйти на поле и показать максимум. Чтобы каждый футболист сделал то, что он может на поле. То поражение, я думаю, что после него мы провели ряд хороших матчей. Определенный путь проделан и до игры. Здесь я бы не концентрировался конкретно на игре против Кордобы. Мы сегодня играем против очень сильной команды и постараемся сделать максимум.

- Сегодня отсутствует Мартинс, игрок с уникальными качествами для вашей команды, учитывая его рост и умение подключиться из глубины, хорошие включения вторым темпом. Это незаменимая потеря для вас как игрок, как функция?

- Мы сформировали и построили сильную команду. Если кто-то не может играть, выходит кто-то другой и его заменяет. Конечно, главное то, что я уверен в своих ребятах на 100%, абсолютно. Да, если говорить о конкретном футболисте, ты где-то что-то теряешь, что-то приобретаешь, но главное - это вера. Я верю в своих ребят.