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Вратарь «Химок» - о Сафонове: «Мне интересно смотреть, как против Сафонова играют топовые нападающие» эксклюзив

01 Декабря 2024 • 19:09 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о положении «Химок» в чемпионате, а также об игре российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». 

- Напрягает турнирное положение «Химок»?

- Не могу сказать, что меня это напрягает. Просто надо выбираться из непростой ситуации.

- Как оцениваете первую часть сезона лично для себя?

- Я сыграл маленькое количество матчей, поэтому не могу давать оценки. Но можно было и лучше.

- Вы следите за игрой Матвея Сафонова и другими нашими вратарями, которые выступают за рубежом?

- Конечно. Раз они конкурируют, значит, их уровень позволяет это делать. Сафонов играет в большом клубе, мне интересно смотреть не только на его действия, но и на то, как против него играют топовые нападающие. Уровень Матвея позволяет выступать в таком сильном клубе.

- Считаете Сафонова лучшим вратарем России?

- Если он является основным голкипером сборной, значит, он лучший в России.

- У вас есть цель – уехать играть в Европу?

- Я пока не думаю об этом, потому что выступаю за «Химки» и сейчас хочу сконцентрироваться только на этом. Пока идет игровой сезон, все мысли только о предстоящих матчах.

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Елена Григорьевская

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