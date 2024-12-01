Вера раскрыл причину, почему «Химки» одержали две победы над «Локомотивом» в РПЛ

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом».

- «Химки» одержали вторую победу над «Локомотивом» в этом сезоне. Как так получается? Удобная команда?

- Это потому, что мы проделали хорошую работу и выходили играть на результат.

- Насколько вы разочарованы, что ваша команда находится так низко в таблице и имеет всего три победы в этом сезоне?

- Мы все и наши тренеры знаем, что играем хорошо, но сейчас очков в нашей копилке недостаточно. Мы делаем на поле все возможное, чтобы добиться результата. Надо продолжать так же работать.

- Какие планы на отпуск?

- Я улечу в Аргентину, и там буду отдыхать.

Елена Григорьевская