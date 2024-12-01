Джикия объяснил, почему считает «Локомотив» опасной командой

Защитник «Химок» Георгий Джикия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Локомотивом».

- Как оцените игру с «Локомотивом» и уверенную победу вашей команды?

- Самое главное, что мы победили. Впереди еще одна очень важная игра. Так что двигаемся вперед.

- Можно ли сказать, что «Локомотив» - самый удобный соперник для «Химок», ведь в этом сезоне вы дважды обыграли «железнодорожников»?

- Это всего лишь результат. Так получилось. «Локомотив» - это сильная команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы. И она очень опасна, поскольку очень хорошо атакует.

- Вы сказали о двух победах над «Локомотивом», что так получилось. Считаете это случайностью?

- Случайно выиграли 3:1 на выезде? Это сильный соперник, и все наши ребята - огромные молодцы.

- Что у команды не получается в этом сезоне?

- Сезон еще идет, поэтому все выводы будут потом.

- Как оцените свою игру в нынешнем сезоне?

- Свою игру тоже буду оценивать в конце чемпионата.

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- Впереди последний матч этого отрезка, и «Химки» проведут его на выезде с «Динамо», Какие ожидания?

- Ожидания положительные. Жду хорошей игры. После матча посмотрим, какие у кого шансы на победу.

Елена Григорьевская