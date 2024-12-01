Из-за кого «Зенит» сенсационно проиграл дома: худшие игроки матча против «Крыльев»

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Слишком рано «Зенит» начал делить шкуру неубитого медведя. Быстрый гол Глушенков расслабил питерцев, получивших три пробоины от Олейникова и Сергеева, проведших феноменальный матч. Кстати, сами хозяева тоже сыграли неплохо – того же Глушенкова, Лусиано, Барриоса, Клаудиньо поругать точно нельзя. Но были и те, кто обструкции заслуживает.

Так кто же ужасно сыграл против «Крыльев»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

НИНО – 4,0. Совместно ловит «двойку» центр обороны «Зенита», вдрызг проигравший все важные эпизоды Сергееву и Олейникову, но Нуралы Алип хотя немного оправдался забитым голом. Поэтому за двоих отдуваться будет Нино.

Бразилец проиграл оба единоборства на «первом» этаже, регулярно уступая в резкости Сергееву. Олейников ещё дважды прошёл Нино на дриблинге. В общем, особого сопротивления от бразильца самарские форварды не чувствовали.

ВЕНДЕЛ – 3,0. Максимально неожиданный участник антирейтинга. Чтобы Семак менял Вендела без травмы на исходе часа игры, когда такое было? Да никогда, если бразилец в форме. А сегодня у Вендела игра не пошла катастрофически.

Он регулярно бросал такое пустое занятие, как рывки за Олейниковым – а Иван сделал два гола «Крыльев». Всего дважды вступил в борьбу за мяч – один раз проиграл. Но что самое главное, в атаке Вендел ничего не придумал, просто ничего. Одни передачи поперёк поля и неточные навесы.

ДЕНИС АДАМОВ – 2,0. Тут без комментариев. Просто нужно ждать выздоровление Латышонка. А Сергей Семак, наверное, ещё не раз пересмотрит непонятный забег Адамова, подаривший «Крыльям» третий, победный гол. Голкипер просто рванул дарить три очка.

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Толковое спасение у Дениса всего одно – не дал Сергееву сделать хет-трик. Но до этого «Крылья» забили даже больше, чем могли. Адамов же только накалял ситуацию своей нервозностью.