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Из-за кого «Зенит» сенсационно проиграл дома: худшие игроки матча против «Крыльев»

01 Декабря 2024 • 18:43 Комментировать (2)
Зенит
2:3
Крылья Советов
окончен

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Слишком рано «Зенит» начал делить шкуру неубитого медведя. Быстрый гол Глушенков расслабил питерцев, получивших три пробоины от Олейникова и Сергеева, проведших феноменальный матч. Кстати, сами хозяева тоже сыграли неплохо – того же Глушенкова, Лусиано, Барриоса, Клаудиньо поругать точно нельзя. Но были и те, кто обструкции заслуживает.

Так кто же ужасно сыграл против «Крыльев»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит2:3Крылья Советов
(1:0) Глушенков Максим4'  
  17'Сергеев Иван (1:1)
  18'Олейников Иван (1:2)
  28'Сергеев Иван (1:3)
(2:3) Алип Нуралы72'  
Адамов ДенисНино IIIАлип Нуралы 82' (Артур Виктор Гимараес ( 82') Дуглас СантосГлушенков Максим 82' (Ерохин Александр ( 82') Мантуан Густаво 64' (Педро дос Сантос ( 64') КлаудиньоБарриос ВильмарМостовой Андрей 46' (Гонду Лусиано ( 46') Вендел Маркус 64' (Соболев Александр Сергеевич ( 64') Кассьерра Матео
Запасные: Чистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидАхметов ИльзатРодригао де СоузаЛатышонок ЕвгенийКараваев Вячеслав
Песьяков Сергей  90'Ороз Алоис  36'Галдамес Томас 78' (Печенин Кирилл ( 78') Солдатенков АлександрРассказов НиколайБабкин Сергей 64' (Шитов Владислав ( 64') Дмитриев Игорь 78' (Бабаев Ульви ( 78') Гарре Бенхамин 64' (Иванисеня Дмитрий ( 64') Мендес ВикторОлейников Иван 86' (Евгеньев Роман ( 86') Сергеев Иван
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийПопов ПавелОвсянников БогданГапонов ИльяГрибакин Илья
01 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

НИНО – 4,0. Совместно ловит «двойку» центр обороны «Зенита», вдрызг проигравший все важные эпизоды Сергееву и Олейникову, но Нуралы Алип хотя немного оправдался забитым голом. Поэтому за двоих отдуваться будет Нино.

Бразилец проиграл оба единоборства на «первом» этаже, регулярно уступая в резкости Сергееву. Олейников ещё дважды прошёл Нино на дриблинге. В общем, особого сопротивления от бразильца самарские форварды не чувствовали.

ВЕНДЕЛ – 3,0. Максимально неожиданный участник антирейтинга. Чтобы Семак менял Вендела без травмы на исходе часа игры, когда такое было? Да никогда, если бразилец в форме. А сегодня у Вендела игра не пошла катастрофически.

Он регулярно бросал такое пустое занятие, как рывки за Олейниковым – а Иван сделал два гола «Крыльев». Всего дважды вступил в борьбу за мяч – один раз проиграл. Но что самое главное, в атаке Вендел ничего не придумал, просто ничего. Одни передачи поперёк поля и неточные навесы.

ДЕНИС АДАМОВ – 2,0. Тут без комментариев. Просто нужно ждать выздоровление Латышонка. А Сергей Семак, наверное, ещё не раз пересмотрит непонятный забег Адамова, подаривший «Крыльям» третий, победный гол. Голкипер просто рванул дарить три очка.

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Толковое спасение у Дениса всего одно – не дал Сергееву сделать хет-трик. Но до этого «Крылья» забили даже больше, чем могли. Адамов же только накалял ситуацию своей нервозностью.

Худший игрок матча
Денис Адамов Вендел Нино Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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andi
01 Декабря 2024 в 18:48
Респект Самаре.
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8891SM
01 Декабря 2024 в 18:45
вся команда сенит- позор российского футбола.
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