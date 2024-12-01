«Зенит» пропустил дома в РПЛ три гола впервые за 16 месяцев

Воскресные матчи Российской премьер-лиги пока что дарят сенсации. Следом за поражением «Локомотива» от «Химок» (1:3) последовало поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» (2:3).

Для «Зенита» это первое домашнее поражение в Премьер-лиге с 11 мая. Тогда команда Сергея Семака уступила на своём поле ЦСКА с минимальным счётом 0:1.

Если же говорить о трёх пропущенных голах, то в последний раз «Зенит» пропускал дома в РПЛ так много голов почти 16 месяцев назад – 6 августа 2023 года. Тогда питерцы уступили на своём поле «Динамо» со счётом 2:3.

В следующем туре «Зенит» будет принимать «Акрон». Матч пройдёт 7 декабря.