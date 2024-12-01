Смородская высказалась о сенсационном поражении «Локомотива»

В первый день зимы «Локомотив» огорчил своих болельщиков, проиграв дома «Химкам» со счётом 1:3. Комментарий по поводу сенсационного результата в матче чемпионата России дала бывший президент «железнодорожников» – Ольга Смородская.

«Сама не понимаю, что произошло с командой. Может, яма после успехов. Так бывает, но обычно это происходит в одной-двух играх. Но у них затянулось – в Кубке последнюю игру тоже неудачно сыграли. Не думаю, что молодёжь испугалась своих результатов», - цитирует Смородскую «Чемпионат».

Смородская также подчеркнула, что молодые игроки «Локомотива» амбициозные и желающие выиграть чемпионский титул.

Стоит сказать, что по итогам семнадцатого тура «Локомотив» может опуститься с третьего места в турнирной таблице Премьер-лиги ниже. Команда Михаила Галактионова проиграла два матча чемпионата кряду.