Два Ивана сделали сенсацию тура: «Крылья Советов» обыграли «Зенит» на его территории

«Зенит» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом туре «Зенит» вернул себе лидерство, посреди недели дублем вновь обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. С отличным настроением чемпион подходил к домашнему матчу против «Крыльев», перед своими трибунами «Зенит» мог ещё увеличить отрыв. К тому же, порадовать местную публику красивой победой, которую питерский болельщик давненько не видел.

Вендел, Клаудиньо, Кассьерра и Глушенков отдыхали посреди недели, зато со свежими силами бросились на новую-старую команду Ивана Сергеева, вышедшего в старте «Крыльев». И начали отлично: на четвёртой уже минуте Мостовой на пару с Кассьеррой мяч отобрали у чужой штрафной площади, Андрей быстро покатил на Глушенкова, а тот убрал на замахе защитника и покатил в дальний угол – 1:0. Всё предсказуемо и довольно понятно. Питерские болельщики ждали разгрома, предвкушали.

Но вот что случилось дальше… А просто два Ивана включили режим уничтожения. На 17-й минуте проникающая передача проходит на Олейникова, тот стягивает на себя внимание и простреливает на Сергеева, которому остаётся лишь подставить ногу – 1:1. В следующей же атаке Иван получает уже передачу от Дмитриева, сам приближается к штрафной площади Олейников, осматривается и из-под Алипа ювелирно бьёт в угол – 1:2.

Максимальное состояние шока приходе на исходе получаса игры: простенький кросс Рассказова справа завершается ошибкой Адамова и кивком Ивана Сергеева в пустой створ – 1:3. Трибуны затихли, а «Зенит» долго не мог прийти в себя. Понятно, что с самого начала второго тайма хозяева стали постоянно и серьёзно давить, но моменты губили с завидной регулярностью. Так Глушенков после скидки свежего Гонду из пределов вратарской пробил точно в Песьякова. И когда сам Лусиано в середине второго тайма бил из похожей позиции – тоже спас голкипер.

Но интрига всё же вернулась, «Зенит» не собирался сдаваться. За 20 минут до конца матча хоть немного исправился Алип. Нуралы пришёл на угловой, выиграл верх после подачи Глушенкова и кивнул точно в дальний угол – 2:3. Времени для спасения у «Зенита» было предостаточно. Ещё лучше задвигались хозяева, однако в завершении чего-то не хватало. То Кассьерра долго подбирает ногу при выходе на голкипера, то Соболева слабо бьёт из выгодной позиции.

Правда, Сергеев тоже растерял запал к концу матча, загубив чистый выход один на один. В ходе навала питерцев на последних секундах были ещё промахи с пяти, с семи метров. Более голов так и не случилось. «Крылья» творят сенсацию тура, обыгрывая «Зенит» в Санкт-Петербурге!