Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два Ивана сделали сенсацию тура: «Крылья Советов» обыграли «Зенит» на его территории

01 Декабря 2024 • 18:32 Комментировать (3)
Зенит
2:3
Крылья Советов
окончен

«Зенит» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит2:3Крылья Советов
(1:0) Глушенков Максим4'  
  17'Сергеев Иван (1:1)
  18'Олейников Иван (1:2)
  28'Сергеев Иван (1:3)
(2:3) Алип Нуралы72'  
Адамов ДенисНино IIIАлип Нуралы 82' (Артур Виктор Гимараес ( 82') Дуглас СантосГлушенков Максим 82' (Ерохин Александр ( 82') Мантуан Густаво 64' (Педро дос Сантос ( 64') КлаудиньоБарриос ВильмарМостовой Андрей 46' (Гонду Лусиано ( 46') Вендел Маркус 64' (Соболев Александр Сергеевич ( 64') Кассьерра Матео
Запасные: Чистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидАхметов ИльзатРодригао де СоузаЛатышонок ЕвгенийКараваев Вячеслав
Песьяков СергейОроз Алоис  36'Галдамес Томас 78' (Печенин Кирилл ( 78') Солдатенков АлександрРассказов НиколайБабкин Сергей 64' (Шитов Владислав ( 64') Дмитриев Игорь 78' (Бабаев Ульви ( 78') Гарре Бенхамин 64' (Иванисеня Дмитрий ( 64') Мендес ВикторОлейников Иван 86' (Евгеньев Роман ( 86') Сергеев Иван
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийПопов ПавелОвсянников БогданГапонов ИльяГрибакин Илья
01 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

В прошлом туре «Зенит» вернул себе лидерство, посреди недели дублем вновь обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. С отличным настроением чемпион подходил к домашнему матчу против «Крыльев», перед своими трибунами «Зенит» мог ещё увеличить отрыв. К тому же, порадовать местную публику красивой победой, которую питерский болельщик давненько не видел.

Вендел, Клаудиньо, Кассьерра и Глушенков отдыхали посреди недели, зато со свежими силами бросились на новую-старую команду Ивана Сергеева, вышедшего в старте «Крыльев». И начали отлично: на четвёртой уже минуте Мостовой на пару с Кассьеррой мяч отобрали у чужой штрафной площади, Андрей быстро покатил на Глушенкова, а тот убрал на замахе защитника и покатил в дальний угол – 1:0. Всё предсказуемо и довольно понятно. Питерские болельщики ждали разгрома, предвкушали.

Но вот что случилось дальше… А просто два Ивана включили режим уничтожения. На 17-й минуте проникающая передача проходит на Олейникова, тот стягивает на себя внимание и простреливает на Сергеева, которому остаётся лишь подставить ногу – 1:1. В следующей же атаке Иван получает уже передачу от Дмитриева, сам приближается к штрафной площади Олейников, осматривается и из-под Алипа ювелирно бьёт в угол – 1:2.

Максимальное состояние шока приходе на исходе получаса игры: простенький кросс Рассказова справа завершается ошибкой Адамова и кивком Ивана Сергеева в пустой створ – 1:3. Трибуны затихли, а «Зенит» долго не мог прийти в себя. Понятно, что с самого начала второго тайма хозяева стали постоянно и серьёзно давить, но моменты губили с завидной регулярностью. Так Глушенков после скидки свежего Гонду из пределов вратарской пробил точно в Песьякова. И когда сам Лусиано в середине второго тайма бил из похожей позиции – тоже спас голкипер.

Но интрига всё же вернулась, «Зенит» не собирался сдаваться. За 20 минут до конца матча хоть немного исправился Алип. Нуралы пришёл на угловой, выиграл верх после подачи Глушенкова и кивнул точно в дальний угол – 2:3. Времени для спасения у «Зенита» было предостаточно. Ещё лучше задвигались хозяева, однако в завершении чего-то не хватало. То Кассьерра долго подбирает ногу при выходе на голкипера, то Соболева слабо бьёт из выгодной позиции.

Правда, Сергеев тоже растерял запал к концу матча, загубив чистый выход один на один. В ходе навала питерцев на последних секундах были ещё промахи с пяти, с семи метров. Более голов так и не случилось. «Крылья» творят сенсацию тура, обыгрывая «Зенит» в Санкт-Петербурге!

👍 4
👎 0
💯 0
😍 4
😡 0
😀 1
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
18:32
Два Ивана сделали сенсацию тура: «Крылья Советов» обыграли «Зенит» на его территории 2
18:09
«Зенит» отыграл один мяч у «Крыльев Советов»
17:08
Генич рассказал, чем Соболев похож на Холанна 2
17:05
«Крылья Советов» забили третий гол подряд в ворота «Зенита», у Сергеева дубль 1
16:56
«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Зенита»
16:51
Глушенков прервал затяжную серию без голов в «Зените»
16:40
Глушенков забил уже на пятой минуте матча «Зенит» - «Крылья Советов»
16:35
Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»
16:26
Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка
16:00
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 25
15:19
Глушенков – в основе, Латышонок – в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями» 1
02:08
Зенит - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
17:56
Лепёхин оценил ситуацию Соболева в «Зените»
15:26
«Тихий ужас»: Силкин высказался о ситуации в «Крыльях Советов»
14:32
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Крылья Советов» 1
14:23
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Крылья Советов чемпионата России — 1 декабря 2024
14:20
УМВД России начало проверку после громкого заявления о судействе в футболе
13:23
Стало известно, почему Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»
12:27
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Крылья Советов РПЛ — 1 декабря 2024
29 Ноября
17:55
Лепёхин сомневается в лёгкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов»
17:43
Горшков: Хочется остаться на первом месте перед зимней паузой
17:32
Генсек РФС Митрофанов раскрыл подробности судейского скандала в российском футболе
14:12
Семак высказался о состоянии Глушенкова
28 Ноября
23:55
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Крылья Советов чемпионата России – 1 декабря 2024
20:46
Сапета надеется, что «Зенит» не станет чемпионом России
17:33
Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева 6
17:22
Пруцев: Осинькин — очень сильный тренер
27 Ноября
15:45
Писарев назвал клуб, который закончит первую часть сезона РПЛ на вершине таблицы
14:38
Тарханов — о коррупции в судействе: «Верю, сам был в такой ситуации»
26 Ноября
18:29
Федорищев — о коррупции в судействе: «Нет фактов, но это существует» 1
17:52
Лапочкин — о заявлении Федорищева: «Это плохой звонок для «Крыльев Советов» 1
14:47
«Крылья Советов» расстанутся с легионером
14:25
Ткачук: «Халк и Витсель — самые сильные легионеры в истории РПЛ»
00:13
В «Крыльях Советов» намерены предложить новый контракт Ломаеву 1
25 Ноября
20:46
Алип рассказал, как отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед» 1
18:30
«Зенит» принял решение по Чистякову
24 Ноября
17:55
Бабкин: «Зенит» – серьёзный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки»
17:13
Тарханов уверен, что Осинькин оставит «Крылья Советов» в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Erling Viglafson
01 Декабря 2024 в 18:41
Крылышки молодчины. Мощно играли, уверенно, четко. Песьяков - чудо был, как хорош. Кукуляк задрал , правда - весь второй тайм закрывал глаза на быдло Алипа, Соболева - которым можно было вообще как угодно нарушать правила. Видно сразу, что Зенит за уши тащат в каждом матче. Но тут не свезло. Два Ивана отвалтузили всю эту бразильскую тусовку. И - добро.
Ответить
Kirolnic
01 Декабря 2024 в 18:36
Красавцы!
Ответить
Alexs
01 Декабря 2024 в 18:36
Семак- ты просто имбицил конченный. Убирайся из команды!
Ответить
Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе Месси обратился к «Барселоне» У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к Зидану за помощью Роналду сделал заявление после второго дубля подряд Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема Зидан может возглавить европейский суперклуб «Реал» обратился к «Барселоне»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1
3
1.34 5.20 7.80
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
2
3
1.26 5.80 9.80
Видео
01.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Факел Факел
2.20 3.15 3.35
Видео
01.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.09 3.80 3.05
Видео
02.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
3.65 3.90 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
18:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия объяснил, почему считает «Локомотив» опасной командой эксклюзив
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил дома в РПЛ три гола впервые за 16 месяцев
18:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась о сенсационном поражении «Локомотива»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Джикия прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18 · Россия. Премьер-лига
Главный матч тура РПЛ: «Краснодар» и «Спартак» объявили составы
18:16 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев высказался о своих голах «Локомотиву» эксклюзив
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отыграл один мяч у «Крыльев Советов»
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» скромно обыграло главного аутсайдера
17:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» с «Шинником» разошлись миром
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» уверенно переиграл «КАМАЗ»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Садыгов прокомментировал слухи о возможном четвёртом пришествии Юрана в «Химки»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Нам не удаётся вернуться на те рельсы по игровой уверенности»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, чем Соболев похож на Холанна 2
17:05 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили третий гол подряд в ворота «Зенита», у Сергеева дубль 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Зенита»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Глушенков прервал затяжную серию без голов в «Зените»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Глушенков забил уже на пятой минуте матча «Зенит» - «Крылья Советов»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 25
Все новости