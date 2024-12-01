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Джикия прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом»

01 Декабря 2024 • 18:30 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

В воскресенье «Химки» одержали сенсационную гостевую победу над «Локомотивом» со счётом 3:1. Комментарий по поводу этого результата дал защитник подмосковной команды Георгий Джикия.

«Мы готовимся к играм, разбираем соперников. Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди ещё много работы. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с «Динамо», - цитирует Джикию «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» впервые в истории смогли обыграть «Локомотива» два раза в одном сезоне Премьер-лиги – и дома, и на выезде.

На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Следующий матч команда Франка Артиги проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Динамо».

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