Главный матч тура РПЛ: «Краснодар» и «Спартак» объявили составы

В главном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Спартак». Стартовые составы команд уже были объявлены, и мы приводим информацию ниже.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Рулевой «Спартака» Деян Станкович, в свою очередь, доверил место в старте следующим футболистам: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Матч «Краснодар» - «Спартак» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.