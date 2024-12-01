Зелимхан Бакаев высказался о своих голах «Локомотиву»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу над «Локомотивом».

- Вы забили три мяча «Локомотиву» в этом году. С чем это связано? Какой-то особый настрой?

- Настрой у меня одинаковый на всех соперников. Так получается, что удается забить.

- Можно сказать, что «Локомотив» - удобный соперник для «Химок»? У вашей команды три победы за весь чемпионат и две из них над «железнодорожниками».

- Получается так. Успешно играем против такой хорошей команды, как «Локомотив». Мы рады сегодняшней победе, потому что надо выбираться выбраться из зоны стыков и вылета.

- Как оцените первую часть сезона для команды?

- Сейчас еще с «Динамо» сыграем, посмотрим, на какой мы будем строчке, и тогда можно будет от этого отталкиваться.

- «Химкам» по силам отнять очки и у «Динамо», вслед за «железнодорожниками»?

- Увидим. Я же не ясновидящий.

Елена Григорьевская