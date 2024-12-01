Садыгов прокомментировал слухи о возможном четвёртом пришествии Юрана в «Химки»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал недавнюю информацию из прессы. Ранее сообщалось, что Сергей Юран в четвёртый раз может занять тренерское кресло в подмосковном клубе. По словам Садыгова, эти слухи его веселят.

«Это смешно, на самом деле», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент главным тренером «Химок» является Франк Артига. В воскресенье подмосковная команда обыграла на выезде «Локомотив» в матче семнадцатого тура Премьер-лиги со счётом 3:1. На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице российского чемпионата.