Наумов: «Химки» разрывали Баринова, игра Монтеса - катастрофа»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Химок».

- Что это было?

- Увы, закономерное поражение.

- Но ведь последние 15 минут «Локо» провел довольно мощно?

- Ну и что? Эти 10 минут уже ничего не решали. Просто «Химки» подустали и сели к своим воротам. В итоге сохранили преимущество. Москвичам нужно было раньше так играть!

- Так в чем же причина поражения?

- Приходится констатировать: у команды спад, который продолжается уже несколько туров. Тренерский штаб не сделал никаких выводов из поражения от «Спартака». Там провалились, тут провалились… Где работа над ошибками?

- Не видно?

- Ну а что мы сегодня увидели? «Локомотив» не справляется со спадом. Прочему серьезно не проанализировали игру с «красно-белыми»? Ну, понятно же, что не идет игра у лидеров. И это в целом объяснимо. Лидеры у нас - молодые еще пацанята, им свойственна нестабильность. Ну, тогда выберите другую тактику!

- Какую?

- Может быть, стоило сыграть строже, в пять защитников, на результат? Даже с «Химками». Ну и что? Надо же очки набирать, а то «Краснодар» с «Зенитом» могут далеко уйти. Зачем форсировать события? Сегодня вышли с шашками наголо, полетели вперед и получили два мяча еще до перерыва. Ну и состав меня удивил.

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- Что именно?

- Почему в опорную зону выпустили одного Баринова? Его там разрывали, как хотели! Он и так-то не в форме, а тут у него поддержки не было. Больше в отборе никто играть не умеет из этого состава. В результате в свободные зоны вываливались по пять игроков «Химок»!

- Ну и защитники «Локо», мягко говоря, не убедили.

- Не то слово. Игра Монтеса - это нечто! Ужас! Катастрофа! А что впереди?

- К Батракову есть вопросы?

- Да комментаторы его фамилию назвали всего три раза, наверное. Ничего не получается у Алексея. Ни подачи, ни штрафные. Ни-че-го.

- А Пиняев?

- Да он вообще потерялся. Сарвели гол забил, но в целом не убедил. Ни он, ни Севикян. Слабо выглядели. Севикян поначалу меня радовал. А сейчас сильно сдал. Так что пауза должна пойти команде Галактионова на пользу.

- Но впереди еще выезд к «Краснодару».

- Да уж… Вот там «Локо» едва ли очки зацепит. Будет очень сложно с такой игрой.

- Вы говорили, что «Локомотиву» нужен нападающий.

- А разве я не прав? Бакаеву нужен один момент, чтобы забить. А Воробьёв имеет пять шансов и все равно не забивает! Вот вам и вся разница! О чем это говорит?

- О чем?

- Об уровне мастерства. Вспомните эпизод в начале второго тайма. Реальнейший шанс, Воробьёву просто надо было подставить ногу. Он не забил… Воробьёв и Сулейманов - к сожалению, это не игроки основы, если «Локо» хочет быть в тройке. Возможно, надо как-то разнообразить свой футбол. С одной тактикой всю дистанцию не пройдешь. Одно и то же… Бесшабашность привела к трем пропущенным мячам от «Химок».

Александр Сычёв