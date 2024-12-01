Галактионов: «Нам не удаётся вернуться на те рельсы по игровой уверенности»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- В первом тайме вызывала серьезные вопросы игра Монтеса, вот эти контратаки и первый пропущенный гол, где была явная потеря концентрации. Чем можно объяснить вот эти оплошности?

- Сложно сказать. Были матчи, когда он играл достаточно хорошо, в том числе в больших матчах против «Зенита» и так далее. Но когда более юркие и низкие нападающие попадаются, наверное, не совсем комфортно.

- Плюс один день у «Химок» был на восстановление. Это вообще сказалось на характере сегодняшней игры?

- Это существенно в сегодняшней ситуации, потому что конец сезона, когда ты работаешь в микроцикле, и у тебя там игра через три на четвертый, есть время. А когда менее трех суток прошло, у ребят всякие болячки выскакивают. Наверное, у всех. Это не оправдание ни в коем случае, но один из факторов, который влияет. В нашей игре каких-то свежести и скоростей сегодня не хватило.

- В концовке были навал, давление, подходы. Чего не хватило, чтобы забить важный второй гол?

- Мастерства, наверное, такого, чтобы именно реализовать этот момент, потому что были подачи, прострелы, отскоки. Надо было постараться попасть. К сожалению, в завершающей стадии этого не хватило.

- Есть ли что-то общее в поражениях от «Химок»? Или они абсолютно разные?

- Разные матчи совершенно. Понятно, что когда ты на Кубок играешь, там другие составы и большой счет немного смазывают эту историю. После последней паузы нам не удается вернуться на те рельсы по игровой уверенности. Такое бывает в футболе, здесь самое главное не шарахаться, ребят успокоить. Если когда что-то не получается, надо быть более собранными, более дисциплинированными и более качественно относиться к своим моментам.