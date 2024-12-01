«Крылья Советов» забили третий гол подряд в ворота «Зенита», у Сергеева дубль

17-й тур Премьер-лиги получается сенсационным. «Локомотив» на своём поле проиграл «Химкам» (1:3). С таким же счетом еще в первом тайме «Зенит» дома уступает «Крыльям Советов». Самарцы забили три гола за 11 минут.

Николай Рассказов с правого фланга сделал филигранный заброс в район одиннадцатиметровой отметки, голкипер на выходе играть не стал, чем и воспользовался Иван Сергеев, головой отправивший мяч мимо вратаря в цель - 1:3. У бывшего игрока «Зенита» сегодня дубль. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.