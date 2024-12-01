Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Результат игры отрицательный, по игре тоже можно мало позитивного сказать. Что не получилось?

- Не получилось забить, у нас были моменты, и моментов достаточно много. Мы можем сколько угодно говорить о принципах игры, о реализации принципов игры, о какой-то тактической составляющей, но еще есть и исполнительское мастерство. К сожалению, значит, оно на данный момент не дотягивает, потому что моментов сегодня было предостаточно. Но мы, к сожалению, сами пропускаем мячи, то мимо мяча промахнемся, то какой-то рикошет, концентрация и степень надежности были утрачены.

- Чем можно объяснить тот факт, что дебют матча, стартовые 15-20 минут были за «Химками»? Они были агрессивнее, быстрее и концентрированнее впереди тоже.

- Нервозность, наверное, в первую очередь. Сейчас идет такой отрезок, что поражение, не очень хорошие результаты. Поэтому понятно, что немного уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли. Поэтому как только мяч вниз клали, отрезками сразу проявлялось наше превосходство. Но, к сожалению, это не было целью.

- Когда Сарвели сравнивал счет, казалось, что это тот самый эпизод, когда «Локомотив» поймал игру, есть подходы, есть моменты, и всё должно пойти. Но что-то пошло не так.

- Опять же пропустили контратаку. Все побежали вперед, не было на позиции игрока, обрезались и пошла быстрая контратака. Постоянно обращаю внимание на то, что должен быть баланс, что игроки должны находиться на своих позициях, но, к сожалению, в этом моменте соперник воспользовался контратакой.