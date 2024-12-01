Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»

Бывший член руководства «Локомотива» Юрий Белоус дал комментарий по поводу воскресного поражения команды в матче против «Химок». Как известно, «железнодорожники» проиграли дома со счётом 1:3.

По словам Белоуса, «Локомотив» сейчас переживает спад. Функционер отметил, что молодым игрокам присуща нестабильность, которая и влечёт за собой ухудшение результатов. Белоус считает, что «Локомотив» в первой части этого сезон и так показал больше, чем от него ожидали.

«Локомотив» и так прыгнул выше головы в этом сезоне, никто не ждал, что они будут в лидерах. Кто в итоге станет чемпионом, покажет 30-й тур, конечно, но пока не скажешь, что команда готова бороться за самые высокие позиции, за место в тройке», - цитирует Белоуса Metaratings.

В последнем матче 2024 года «Локомотив» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра пройдёт в воскресенье, 8 декабря.