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«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Зенита»

01 Декабря 2024 • 16:56 Комментировать
Зенит
1:3
Крылья Советов
1 1.30 X 5.90 2 11.00
1-й тайм

«Зенит» принимает «Крылья Советов» в матче 17-го тура Премьер-лиги. Максим Глушенков забил уже на пятой минуте, но самарцы удивили голевым дуплетом.

Николай Рассказов из глубины отдал проникающий пас в правую часть штрафной на Ивана Олейникова, который прострелил в центр вратарской, откуда Иван Сергеев спокойно отправил мяч в пустые ворота - 1:1. Еще атака, Глушенков ошибся на своей половине поля, после чего Олейников по центру продвинулся к штрафной «Зенита», на ложном замахе убрал Нуралы Алипа, а затем с 17 метров низом пробил в левый угол  - 1:2.

«Зенит» остается лидером Премьер-лиги, но не по потерянным очкам. Самарцы поднимаются на 10-е место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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