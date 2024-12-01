Глушенков прервал затяжную серию без голов в «Зените»

В первый вечер зимы «Зенит» проводит домашний матч семнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Команде Сергея Семака удалось забить быстрый гол – уже на четвёртой минуте отличился Максим Глушенков.

Стоит сказать, что для Глушенкова это первый гол за «Зенит» с 10 августа. При этом важно отметить, что атакующий полузащитник питерской команды пропускал два довольно продолжительных отрезка из-за травм.

Всего за «Зенит» Максим Глушенков забил 10 голов. 9 из них футболист забил в шести своих первых официальных матчах за питерский клуб после летнего трансфера.