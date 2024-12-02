Гуренко объяснил, почему «Локомотив» крупно проиграл «Химкам» в матче РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не считает катастрофой поражение команды от «Химок» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ.

«Я бы не сказал, что это катастрофа. По мне «Химки» очень хороший матч провели, они были быстрее, были мобильнее, и они сыграли очень уверенно. Вопрос в том, что «Локомотив» им позволил так сыграть. Но я бы не стал уже так на команду наговаривать. В футболе всегда так, всегда есть спады, по «Манчестер Сити» видно. В обороне слабо сыграли очень, и были индивидуальные ошибки», - сказал Гуренко.

«Локомотив» в 17-м туре проиграл «Химкам» со счётом 1:3. Команда под руководством Михаила Галактионова осталась на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 34 очками.