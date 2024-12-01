Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Химки» Зелимхан Бакаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что сегодня было самое трудное?

- Обороняться. Очень тяжелая игра. «Локомотив» - хорошая команда, давление было все 90 минут. Не очень просто было. Но за сколько мы там, уже 17-я игра? Я думаю, мы заслужили немного удачи. Слава богу, что мы свои моменты забили, а у «Локомотива» не получилось забить свои. Победа была наша.

- В недавнем матче первого круга вы оформили дубль, сегодня еще один мяч. «Локомотив» становится вашей командой?

- Не знаю. Хет-трик из ассистов был против них, сейчас голы получается забивать. Не знаю, наверное, так получается, что именно против «Локомотива» хорошие игры выдаю. Надеюсь, и в остальных играх так же буду хорошо играть.

- В дебюте матча бросилось в глаза, что «Химки» агрессивнее и настойчивее в отличие от «Локомотива». Почему так происходило?

- Если бы мы были не агрессивнее соперника, мы бы не победили, потому что понимали, что «Локомотив» - сильная команда индивидуально. Если мы в борьбе не будем сильнее ее, то, скорее всего, не выиграем матч. Так что наша задача была - быть быстрее, отрабатывать на всех участках и выигрывать борьбу. Только так мы смогли бы победить. Это тренер нам установку дал, он сказал нам открыто. Так и получилось. Мы боролись, бегали, отрабатывали и в контратаках находили эти моменты, голы и так далее.

- Можно ли сказать, что сегодня команда еще и за тренера билась? Потому что сейчас много разговоров о том, что возможны изменения.

- Я скажу свое мнение. Команда новая, много новых игроков. Ни один тренер не сможет поставить игру по ходу сезона. Нужны сборы, сейчас будет долгий перерыв. У нас сильный опытный тренер. Сборы проведем. Он то, что видит, нам поставит. Я думаю, в следующем году мы будем играть совершенно по-другому, и каждую игру будем выдавать в таком же ключе, как с «Локомотивом». Я надеюсь на это.