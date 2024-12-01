Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Очень много было сказано много разных слов вокруг команды на этой неделе. Каково футболистам и тренерам в таком состоянии жить, когда о футболе нет времени думать вообще?

- Тем не менее, мы сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе. План работы, к которому мы привыкли, полностью выполнили. В общем-то, можно сказать, что все, что касается футбола, шло обычным чередом. Надеюсь, это состояние, то, что это матч, к которому мы привыкли, обычный матч, у нас будет на протяжении всей игры.

- Это влияет на команду и вас лично?

- Мы все делаем, чтобы это не влияло. Но, конечно, если я скажу, что это не влияет, вы укажите пару матчей, на которых это отразилось. Всё делали для того, чтобы это не отражалось. И после каких-то там матчей… мы последние два матча, с «Ахматом» и даже проигранный с ЦСКА как команда, эмоциональная составляющая команды были в нормальном состоянии.

- Галдамес в старте, Печенин в запасе, это если сравнивать с составом недельной давности. Почему?

- Это конкуренция, мы понимаем, что на каком-то этапе мы предпочли Галдамеса, потом Печенина. Сегодня в силу различных обстоятельств и в том числе хорошей тренировочной работы этих футболистов мы выбираем Галдамеса. Это и уровень их игры, оценка их готовности, определенная подстройка под игру соперника - всё, понемножку складывая, выбрали такое решение.

- Проблема есть с выездными матчами у команды в этом году. Только одна победа в чемпионате с «Рубином» на выезде. Вы ощущаете эту проблему игр за пределами Самары?

- Наверное, если о ней говорить, то это надо не перед игрой с «Зенитом», «Спартаком». У нас были условно матчи с «Локомотивом», «Оренбургом», где мы на последней минуте выиграли, их тоже можно по-разному оценивать. Поэтому не перед «Зенитом» об этом надо говорить.