Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил причину поражения команды от «Химок» (1:3) в 17-м туре РПЛ.

«Это ещё не катастрофа. Я думаю, что это просто спад. Защитники почему-то плохо сыграли. Просто небольшой спад, который надо пережить, и всё будет нормально. Команда хорошая попала в тяжёлую ситуацию, но даже «Манчестер Сити» попал в такую ситуацию», - сказал Булыкин.

«Локомотив» в 17-м туре проиграл «Химкам» со счётом 1:3. Команда под руководством Михаила Галактионова осталась на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 34 очками.

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