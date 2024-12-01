Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- По составу. Понятно, что Эракович не может принимать участие в игре. В этой ситуации Густаво Мантуан был единственным вариантом на его позицию?

- Эраковича мы используем справа очень редко, исходя из состояния игроков, которые у нас есть. Что касается Мантуана, то в последних матчах он играл на этой позиции и неплохо. Это футболист, который хорош в атаке, достаточно быстрый. И на этой позиции больших нареканий к нему не было. Я думаю, что на сегодняшний день его появление объяснимо.

- Если сравнивать состав с матчами чемпионата, Соболев выходил в матче с «Оренбургом», сегодня он остается в запасе. В старте Кассьерра. Почему? Это связано с манерой игры «Крыльев» или какими-то вашими внутренними соображениями?

- Что касается Кассьерры, я уже говорил, он пропустил и вообще не тренировался перед «Оренбургом». Его появление в составе было вообще невозможным абсолютно. Из тех нападающих, что у нас были, Соболев смотрелся хорошо, провел хороший матч против «Фенербахче» и заслужил появление в стартовом составе. Что касается игры с «Оренбургом», вышедший Кассьерра смотрелся хорошо, потренировался неделю и на сегодняшний день, я думаю, он готов и немного лучше адаптирован, поэтому он играет в стартовом составе.

- Вендел готов на весь матч?

- Я думаю, нет, конечно. Он пропустил много, но фигура для нас очень значимая. Мы посмотрим как раз начало матча, чтобы была возможность, если он подустанет или будут какие-то проблемы, заменить его. Если он будет выходить на замену, конечно, у нас меньше опций будет.

- Еще одна значимая фигура - Латышонок. Он вернулся, но остался в запасе сегодня. Не совсем готов или хорошие матчи Адамова, что здесь первично?

- Первично то, что он не совсем готов, он только начал тренироваться в общей группе, только два дня. После месяца, конечно, выпускать его сразу достаточно рискованно.