Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ

Оценки футболистам Михаила Галактионова

«Химки» нанесли серьёзный удар по чемпионским амбициям «Локомотива», дважды обыграв «железнодорожников» в РПЛ. И вроде были светлые пятна в выборе Галактионова (Сарвели, Сильянов, Батраков), иногда включались Севикян и Пиняев, но поражение абсолютно заслуженное. «Химки» просто сыграли лучше, надавили на нужные точки. А эти точки были.

Давайте разбираться, кто же ужасно сыграл против «Химок». «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЛОКОМОТИВ» – «ХИМКИ»

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 4,0. Центральный нападающий «Локомотива» сегодня показал, как делать не надо. Он вобрал худшие качества профессии – губил созданное партнёрами, а сам никак не помогал. 11 точных передач при семи потерях и пяти проигранных единоборствах из шести.

Мяч не цеплял, не держал. А если получал момент – смело губил. Так было и в начале матча, и на старте второго тайма, когда Сильянов прострелил на гол, но Воробьёв не сумел вернуть «Локо» в игру.

ЖЕРЗИНО НЬЯМСИ – 3,5. Хуже, чем с центром нападения, дела обстояли только с центром обороны. Что сегодня творили Ньямси и Монтес – не поддаётся объяснению. Они умудрились проиграть Заболотному, Руденко и Бакаеву все важные эпизоды. Устроить такую панику в своей штрафной, что «Химкам» оставалось только попадать в Лантратова и добивать.

Собственно, Вера так и забивал, расстреливая Лантратова, пока Ньямси просто смотрел футбол.

СЕСАР МОНТЕС – 3,0. Но ещё хуже смотрелся Монтес. Для этот матч стал просто комедией несуразных действий. Своим киксом и ступором просто создал первый гол «Химок». Смотрел на Бакаева, пока тот забивал второй мяч. Повалил Руденко и выключился из игры в моменте с третьим голом. Ещё и в перекладину попал, хотя должен был возродить интригу в концовке.

Реклама

И со своим ростом умудрился проиграть Заболотному 10 верховых дуэлей из 11! Правда, при такой слабой игре по ходу всего матча этот удивительный факт отходит на второй план.