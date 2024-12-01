Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ

01 Декабря 2024 • 16:04 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

Оценки футболистам Михаила Галактионова

«Химки» нанесли серьёзный удар по чемпионским амбициям «Локомотива», дважды обыграв «железнодорожников» в РПЛ. И вроде были светлые пятна в выборе Галактионова (Сарвели, Сильянов, Батраков), иногда включались Севикян и Пиняев, но поражение абсолютно заслуженное. «Химки» просто сыграли лучше, надавили на нужные точки. А эти точки были.

Давайте разбираться, кто же ужасно сыграл против «Химок». «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва1:3Химки
  17'Заболотный Антон (0:1)
(1:1) Сарвели Владислав29'  
  32'Бакаев Зелимхан (1:2)
  66'Вера Лукас Габриэль (1:3)
Лантратов ИльяНенахов МаксимНьямси ЖерзиноМонтес СесарСильянов Александр 71' (Самошников Илья ( 71') Сарвели Владислав 70' (Карпукас Артём ( 70') Баринов ДмитрийСевикян Эдгар 64' (Тикнизян Наир ( 64') Батраков АлексейПиняев Сергей 64' (Салтыков Никита ( 64') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 77' (Раков Вадим ( 77')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонВеселов Даниил
Кокарев НикитаГолубович ПетарФилин АлександрДжикия Георгий  45'Ориньо II  45'Бакаев Зелимхан 75' (Магомедов Бутта ( 75') Хосонов Хетаг 27' (Корредера Алекс ( 27') Мехия РобертВера Лукас Габриэль 90' (Садыгов Илья ( 90') Руденко Александр Александрович 75' (Абдуллахи Квари ( 75') Заболотный Антон  20' 90' (Степанов Данил ( 90')
Запасные: Берковский ИльяПанченко КириллОздоев РусланГусейнов РасулАнджелкович НеманьяОбухов Игорь
01 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЛОКОМОТИВ» – «ХИМКИ»

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 4,0. Центральный нападающий «Локомотива» сегодня показал, как делать не надо. Он вобрал худшие качества профессии – губил созданное партнёрами, а сам никак не помогал. 11 точных передач при семи потерях и пяти проигранных единоборствах из шести.

Мяч не цеплял, не держал. А если получал момент – смело губил. Так было и в начале матча, и на старте второго тайма, когда Сильянов прострелил на гол, но Воробьёв не сумел вернуть «Локо» в игру.

ЖЕРЗИНО НЬЯМСИ – 3,5. Хуже, чем с центром нападения, дела обстояли только с центром обороны. Что сегодня творили Ньямси и Монтес – не поддаётся объяснению. Они умудрились проиграть Заболотному, Руденко и Бакаеву все важные эпизоды. Устроить такую панику в своей штрафной, что «Химкам» оставалось только попадать в Лантратова и добивать.

Собственно, Вера так и забивал, расстреливая Лантратова, пока Ньямси просто смотрел футбол.

СЕСАР МОНТЕС – 3,0. Но ещё хуже смотрелся Монтес. Для этот матч стал просто комедией несуразных действий. Своим киксом и ступором просто создал первый гол «Химок». Смотрел на Бакаева, пока тот забивал второй мяч. Повалил Руденко и выключился из игры в моменте с третьим голом. Ещё и в перекладину попал, хотя должен был возродить интригу в концовке.

Реклама


И со своим ростом умудрился проиграть Заболотному 10 верховых дуэлей из 11! Правда, при такой слабой игре по ходу всего матча этот удивительный факт отходит на второй план.

Худший игрок матча
Сесар Монтес Жерзино Ньямси Дмитрий Воробьёв Другой, укажу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
16:59
Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»
16:56
Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»
16:48
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:04
Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ
16:04
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
15:58
«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей 4
15:34
«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива» 1
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
14:34
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
14:32
Черчесов приехал на матч РПЛ
14:23
«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»
14:00
Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»
13:54
Галактионов: «Фактически трёх суток нет после кубкового матча с «Динамо»
13:30
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
02:02
Локомотив - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
16:19
Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»
14:10
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Химки чемпионата России — 1 декабря 2024
10:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Химки РПЛ — 1 декабря 2024
04:54
​Гладилин: «В матче «Химок» и «Локомотива» нет фаворита»
29 Ноября
21:44
​Масалитин: «Химки» могут огорчить «Локомотив»
18:49
Кудряшов дал совет Батракову
14:46
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:21
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:01
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
28 Ноября
23:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Химки чемпионата России – 1 декабря 2024
14:16
Карпукас выделил лучших игроков РПЛ
26 Ноября
17:06
«Батраков может стать мировой звездой» — Антич
15:38
Мирзов: «Не согласны с 13-м местом в РПЛ»
18 Ноября
18:13
Гуренко назвал главные козыри «Локомотива» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе Месси обратился к «Барселоне» Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к Зидану за помощью Роналду сделал заявление после второго дубля подряд Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1
3
1.34 5.20 7.80
Видео
46 мин
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1
3
1.26 5.80 9.80
Видео
01.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Факел Факел
2.20 3.15 3.35
Видео
01.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.09 3.80 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
17:11 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Нам не удаётся вернуться на те рельсы по игровой уверенности»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, чем Соболев похож на Холанна 1
17:05 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили третий гол подряд в ворота «Зенита», у Сергеева дубль 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Зенита»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Глушенков прервал затяжную серию без голов в «Зените»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Глушенков забил уже на пятой минуте матча «Зенит» - «Крылья Советов»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 16
15:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» на 90-й минуте отобрала у «Урала» победу
15:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, пойдёт ли в «Спартак»
15:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива» 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на историю Йилмаза об украденном чемодане
15:19 · Россия. Премьер-лига
Глушенков – в основе, Латышонок – в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями» 1
15:16 · Россия. Премьер-лига
Шикунов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался после поражения 0:4
15:06 · Россия. Премьер-лига
Йилмаз: «Руководители «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, и они забрали мой чемодан»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал неликвидом двух футболистов «Спартака»
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
Все новости