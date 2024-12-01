«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ

В воскресенье «Локомотив» разочаровал своих болельщиков. Команда Михаила Галактионова в родных стенах проиграла «Химкам» со счётом 1:3. Любопытно, что в первом круге подмосковная команда тоже взяла верх над «железнодорожниками» - 2:0.

Стоит отметить, что в Российской премьер-лиге ещё не было ситуаций, когда «Локомотив» не набирал очки в двух играх сезона против «Химок». До этого худший результат в играх против этого соперника в топ-дивизионе «железнодорожники» показали в сезоне 2008 года. Тогда «Локомотив» набрал один балл в двух играх против «Химок».

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет в гостях у «Краснодара».