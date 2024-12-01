Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей

01 Декабря 2024 • 15:58 Комментировать (4)
Локомотив Москва
1:3
Химки
окончен

«Локомотив» и «Химки» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва1:3Химки
  17'Заболотный Антон (0:1)
(1:1) Сарвели Владислав29'  
  32'Бакаев Зелимхан (1:2)
  66'Вера Лукас Габриэль (1:3)
Лантратов ИльяНенахов МаксимНьямси ЖерзиноМонтес СесарСильянов Александр 71' (Самошников Илья ( 71') Сарвели Владислав 70' (Карпукас Артём ( 70') Баринов ДмитрийСевикян Эдгар 64' (Тикнизян Наир ( 64') Батраков АлексейПиняев Сергей 64' (Салтыков Никита ( 64') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 77' (Раков Вадим ( 77')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонВеселов Даниил
Кокарев НикитаГолубович ПетарФилин АлександрДжикия Георгий  45'Ориньо II  45'Бакаев Зелимхан 75' (Магомедов Бутта ( 75') Хосонов Хетаг 27' (Корредера Алекс ( 27') Мехия РобертВера Лукас Габриэль 90' (Садыгов Илья ( 90') Руденко Александр Александрович 75' (Абдуллахи Квари ( 75') Заболотный Антон  20' 90' (Степанов Данил ( 90')
Запасные: Берковский ИльяПанченко КириллОздоев РусланГусейнов РасулАнджелкович НеманьяОбухов Игорь
01 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

Первый футбольный день зимы открывали футболисты «Локомотива» и «Химок». После 2:5 от «Спартака» Михаил Галактионов со своей командой ещё и упал в Путь регионов Кубка России, потратив немало сил основного состава. Пришлось перетряхнуть атаку, к Батракову, Пиняеву и Воробьёву выпустив Севикяна и Сарвели. Но не о форвардах хозяев говорили на первых минутах.

Почти сразу Бакаев принял заброс из глубины поставил корпус и заработал пенальти – в него неаккуратно влетел Ньямси. Но «Локо» повезло, Зелимхан начал падать ещё до штрафной площади, что арбитр и заметил, изменив решение на менее опасный стандарт. А его благополучно загубили Вера с Ориньо.

Ну а «Химки» не успокоились, продолжили отлично двигаться. Ещё две фланговые атаки прошли следом, завершившись прострелом. Оба раза мяч доставлялся справа – сначала замкнул Руденко, попав точно в Лантратова, а затем Заболотный пробил мимо. Такой порыв не мог остаться незамеченным, «Химки» всё-таки счёт открыли. Монтес зажёг «свечу» и вдруг оставил мяч Баринову, Хосонов воспользовался паузой и ткнул в направлении Заболотного, которому осталось лишь отличиться ударом с метра – 0:1.

Тут уже проснулся «Локомотив». Владислав Сарвели сначала загубил чистый выход один на один, а потом замкнул кросс Севикяна. И в этот раз голкипер справился с ударом Влада, но сам же Сарвели оказался на добивании – 1:1. Казалось, «Локо» возьмёт своё теперь, но «Химки» вернули себе лидерство по счёту уже через три минуты.

Лукас Вера из центра поля вырезал отличный пас на Бакаева. Зелимхан на пару с Заболотным убежал на одного защитника и голкипера, Антон стянул на себя внимание, а Бакаев завершил рейд точным ударом в угол – 1:2. В первом тайме команды переиграли шесть минут, однако до перерыва счёт не изменился. А вот после перерыва – изменился. Но совсем не в ту сторону, в которую бы хотелось болельщикам хозяев.

А «Локо» будто потух. Был шанс у Воробьёва замкнуть классный прострел Сильянова, но форвард толком по мячу не попал. «Химки» на это всё посмотрели и в середине второго тайма добили третьей голевой атакой. Руденко упал в столкновении с Монтесом, но включился моментально и откинул мяч на Веру. Пока оборона «Локо» смотрела футбол, Лукас пробил в Лантратова, а затем отличился с добивания – 1:3.

Хозяева конечно навалились и могли сделать концовку более интригующей, но Монтес в перекладину лупанул после подачи Самошникова и серии рикошетов. «Химки» Артиги становятся сложным соперником для «Локомотива» - оба матча в РПЛ проиграны. А ещё продолжается неудачная серия «железнодорожников», сейчас у них три поражения кряду.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
16:04
Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ
16:04
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
15:58
«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей 4
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
14:38
«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»
14:34
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
14:32
Черчесов приехал на матч РПЛ
14:23
«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»
14:00
Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»
13:54
Галактионов: «Фактически трёх суток нет после кубкового матча с «Динамо»
13:30
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
02:02
Локомотив - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
16:19
Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»
14:10
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Химки чемпионата России — 1 декабря 2024
10:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Химки РПЛ — 1 декабря 2024
04:54
​Гладилин: «В матче «Химок» и «Локомотива» нет фаворита»
29 Ноября
21:44
​Масалитин: «Химки» могут огорчить «Локомотив»
18:49
Кудряшов дал совет Батракову
14:46
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:21
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:01
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
28 Ноября
23:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Химки чемпионата России – 1 декабря 2024
14:16
Карпукас выделил лучших игроков РПЛ
26 Ноября
17:06
«Батраков может стать мировой звездой» — Антич
15:38
Мирзов: «Не согласны с 13-м местом в РПЛ»
18 Ноября
18:13
Гуренко назвал главные козыри «Локомотива» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (4) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
andi
01 Декабря 2024 в 16:16
Химки пустили паравоз под откос.
Ответить
TEREX
01 Декабря 2024 в 16:13
обана...ай да алхимики..)) атправили ржаву дризину свалку..))
Ответить
ингерман
01 Декабря 2024 в 16:02
голактику на выход.. пенком под зад.. хе..
Ответить
Vladik1993-25
01 Декабря 2024 в 16:02
Как можно за неделю превратиться в это дер....мо??Была игра,было желание, сегодня ничего этого не было!! Позор Локо, позорище
Ответить
Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе Месси обратился к «Барселоне» Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе В «Реале» нашли проблему Мбаппе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» может потерять Мбаппе и Беллингема «Реал» обратился к Зидану за помощью
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1
3
1.34 5.20 7.80
Видео
19 мин
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.26 5.80 9.80
Видео
01.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Факел Факел
2.20 3.15 3.35
Видео
01.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.09 3.80 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
16:48 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Глушенков забил уже на пятой минуте матча «Зенит» - «Крылья Советов»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 6
15:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» на 90-й минуте отобрала у «Урала» победу
15:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, пойдёт ли в «Спартак»
15:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива» 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на историю Йилмаза об украденном чемодане
15:19 · Россия. Премьер-лига
Глушенков – в основе, Латышонок – в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Шикунов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался после поражения 0:4
15:06 · Россия. Премьер-лига
Йилмаз: «Руководители «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, и они забрали мой чемодан»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал неликвидом двух футболистов «Спартака»
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о форварде ЦСКА: «От матча к матчу всё больше тухнет»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Черчесов приехал на матч РПЛ
14:25 · Россия. Премьер-лига
Гасилин рассказал, что мешает Соболеву в «Зените»
14:23 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рассказал о переговорах с «Зенитом»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» 1
14:00 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»
Все новости