«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей

«Локомотив» и «Химки» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «РЖД Арена».

Первый футбольный день зимы открывали футболисты «Локомотива» и «Химок». После 2:5 от «Спартака» Михаил Галактионов со своей командой ещё и упал в Путь регионов Кубка России, потратив немало сил основного состава. Пришлось перетряхнуть атаку, к Батракову, Пиняеву и Воробьёву выпустив Севикяна и Сарвели. Но не о форвардах хозяев говорили на первых минутах.

Почти сразу Бакаев принял заброс из глубины поставил корпус и заработал пенальти – в него неаккуратно влетел Ньямси. Но «Локо» повезло, Зелимхан начал падать ещё до штрафной площади, что арбитр и заметил, изменив решение на менее опасный стандарт. А его благополучно загубили Вера с Ориньо.

Ну а «Химки» не успокоились, продолжили отлично двигаться. Ещё две фланговые атаки прошли следом, завершившись прострелом. Оба раза мяч доставлялся справа – сначала замкнул Руденко, попав точно в Лантратова, а затем Заболотный пробил мимо. Такой порыв не мог остаться незамеченным, «Химки» всё-таки счёт открыли. Монтес зажёг «свечу» и вдруг оставил мяч Баринову, Хосонов воспользовался паузой и ткнул в направлении Заболотного, которому осталось лишь отличиться ударом с метра – 0:1.

Тут уже проснулся «Локомотив». Владислав Сарвели сначала загубил чистый выход один на один, а потом замкнул кросс Севикяна. И в этот раз голкипер справился с ударом Влада, но сам же Сарвели оказался на добивании – 1:1. Казалось, «Локо» возьмёт своё теперь, но «Химки» вернули себе лидерство по счёту уже через три минуты.

Лукас Вера из центра поля вырезал отличный пас на Бакаева. Зелимхан на пару с Заболотным убежал на одного защитника и голкипера, Антон стянул на себя внимание, а Бакаев завершил рейд точным ударом в угол – 1:2. В первом тайме команды переиграли шесть минут, однако до перерыва счёт не изменился. А вот после перерыва – изменился. Но совсем не в ту сторону, в которую бы хотелось болельщикам хозяев.

А «Локо» будто потух. Был шанс у Воробьёва замкнуть классный прострел Сильянова, но форвард толком по мячу не попал. «Химки» на это всё посмотрели и в середине второго тайма добили третьей голевой атакой. Руденко упал в столкновении с Монтесом, но включился моментально и откинул мяч на Веру. Пока оборона «Локо» смотрела футбол, Лукас пробил в Лантратова, а затем отличился с добивания – 1:3.

Хозяева конечно навалились и могли сделать концовку более интригующей, но Монтес в перекладину лупанул после подачи Самошникова и серии рикошетов. «Химки» Артиги становятся сложным соперником для «Локомотива» - оба матча в РПЛ проиграны. А ещё продолжается неудачная серия «железнодорожников», сейчас у них три поражения кряду.