Карпин ответил, пойдёт ли в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Александра Мостового. Ранее Мостовой говорил о том, что у Карпина всё было хорошо в Испании, но «потом что-то щёлкнуло, и он оказался в «Спартаке».

- Что должно сейчас щёлкнуть, чтобы вы оказались в «Спартаке»?

- Давайте так – не что-то там щёлкнуло. Ничего не щёлкало, а просто зазвонил телефон. И поступило предложение «Спартака».

- А если сейчас предложат?

- Надо разговаривать: что, для чего, почему. В данный момент – нет, наверное. Не наверное, а точно нет, - сказал Карпин в программе «Карты, деньги, два мяча».

«Ростов» Карпина на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.