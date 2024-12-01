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Карпин ответил, пойдёт ли в «Спартак»

01 Декабря 2024 • 15:51 Комментировать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Александра Мостового. Ранее Мостовой говорил о том, что у Карпина всё было хорошо в Испании, но «потом что-то щёлкнуло, и он оказался в «Спартаке».

- Что должно сейчас щёлкнуть, чтобы вы оказались в «Спартаке»?

- Давайте так – не что-то там щёлкнуло. Ничего не щёлкало, а просто зазвонил телефон. И поступило предложение «Спартака».

- А если сейчас предложат?

- Надо разговаривать: что, для чего, почему. В данный момент – нет, наверное. Не наверное, а точно нет, - сказал Карпин в программе «Карты, деньги, два мяча».

«Ростов» Карпина на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
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