«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива»

В воскресенье в матче 17-го тура Премьер-лиги «Химки» сделали ещё один шаг к третьей победе в сезоне и второй - над «Локомотивом». На 66-й минуте команда Франка Артиги забила третий гол в ворота одного из фаворитов сезона. Александр Руденко справа из-под пассивного Сесара Монтеса отдал короткий пас подключившемуся Лукасу Вере, тот первым ударом не пробил Илью Лантратова, зато на добивании отправил мяч в левый угол. Счет стал уже 1:3. Ранее также забивали Антон Заболотный, Владислав Сарвели и Зелимхан Бакаев.

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