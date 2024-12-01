Смородская отреагировала на историю Йилмаза об украденном чемодане

Известный в прошлом турецкий футболист Бурак Йилмаз рассказал о том, что в своё время руководители «Локомотива» забрали его чемодан, опасаясь отъезда до подписания контракта. В итоге Йилмаз якобы уехал без вещей, после чего заключил трудовое соглашение с «Галатасараем». Комментарий по поводу этой истории дала Ольга Смородская, которая раньше занимала должность президента в «Локомотиве».

«Не знаю истории про украденный чемодан. Это какая-то выдумка. Мы такими вещами никогда не занимались. Прятать чемодан... Какая-то глупость. На самом деле, он очень хороший игрок, но боялся покинуть родную Турцию. Мы не смогли его уговорить», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По словам Смородской, Йилмаз в Россию не приезжал – переговоры с ним проходили во время сборов в Турции.

Отметим, что Бурак Йилмаз уже завершил свою игровую карьеру.