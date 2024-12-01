Глушенков – в основе, Латышонок – в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями»

В одном из воскресных матчей семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Крылья Советов». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Адамов, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

Отметим, что голкипер Евгений Латышонок числится в числе запасных игроков. С первых минут в воротах «Зенита» выйдет Денис Адамов.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.