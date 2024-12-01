Шикунов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»

Александр Шикунов, ранее работавший спортивным директором московского «Спартака», высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Встречаются две играющие команды. «Спартак» в последнее время заиграл. Матч будет быстрым. Приятно, что эти команды не закрываются, а хотят играть», - цитирует Шикунова «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии встречи «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» (31) располагаются на четвертой позиции.