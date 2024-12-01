Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»

В воскресенье «Локомотив» принимает «Химки» в рамках семнадцатого тура Премьер-лиги. После первого тайма команда Михаила Галактионова проигрывает со счётом 1:2. На 20-й минуте игры жёлтую карточку получил нападающий «Химок» Антон Заболотный. Для него это предупреждение стало четвёртым в сезоне. Таким образом, следующий матч Заболотный пропустит из-за дисквалификации.

В воскресенье, 8 декабря, «Химки» сыграют против «Динамо». Для подмосковной команды это будет последний матч в 2024 году, то есть у Заболотного зимний отпуск может начаться чуть-чуть раньше, чем у остальных игроков «Химок».