Медведев высказался после поражения 0:4

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» в поединке 17-го тура Российской премьер-лиги. Нижегородцы в меньшинстве проиграли со счетом 0:4.

«Критической ситуации в «Пари НН» нет. Мы пытаемся подняться выше в таблице. В матче с «Ростовом», к сожалению, не удалось. Но мы работаем дальше», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

После 17 проведенных матчей нижегородская команда набрала 16 баллов и занимает десятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «Пари НН» проведет на выезде против московского «Спартака». Встреча состоится 7 декабря на стадионе «Лукойл Арена».