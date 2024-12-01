Йилмаз: «Руководители «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, и они забрали мой чемодан»

Известный в прошлом турецкий футболист Бурак Йилмаз вспомнил, как в 2012 году переходил в «Галатасарай». По словам экс-форварда, московский «Локомотив» тоже пытался его подписать и даже забрал его чемодан в попытках не допустить отъезд.

«Когда я неохотно собирался подписать контракт с «Локомотивом», мне позвонил Абдуррахим Албайрак. Он сказал: «Не подписывай, я приеду за тобой». Руководители «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, и они забрали мой чемодан. Я сказал, что хочу прогуляться. Мой паспорт и кошелёк были в сумочке. Абдуррахим забрал меня, после чего я подписал контракт с «Галатасараем», - цитирует Йилмаза Haber7.