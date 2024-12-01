Генич назвал неликвидом двух футболистов «Спартака»

«Шамар и Жозе на данный момент для «Спартака» неликвид. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда», - приводятся слова Константина в телеграм-канале «Футбольный Биги».