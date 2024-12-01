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Генич назвал неликвидом двух футболистов «Спартака»

01 Декабря 2024 • 14:52 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич критически высказался о нападающих московского «Спартака» Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.

«Шамар и Жозе на данный момент для «Спартака» неликвид. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда», - приводятся слова Константина в телеграм-канале «Футбольный Биги».

После 16 матчей Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице. Сегодня, 1 декабря, подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Константин Генич Виллиан Жозе Шамар Николсон ещё теги
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