«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»

В матче 17-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Химки» стремительно развиваются события. Не успели хозяева ответить голом Владислава Сарвели на меткий удар Антона Заболотного, как гости отличились снова.

На 32-й минуте в контратаке Лукас Вера выиграл борьбу за мяч в центре поля и отдал передачу с левого полуфланга вправо и вперёд на Зелимхана Бакаева, который не заметил сопровождения от Сесара Монтеса и из штрафной площади поразил дальний (левый) угол.

1:2 на табло, «Локомотив» в любом случае третий, а вот соперник снова выбрался из зоны стыковых матчей. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.