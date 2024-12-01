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«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»

01 Декабря 2024 • 14:38 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Химки
2-й тайм

В матче 17-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Химки» стремительно развиваются события. Не успели хозяева ответить голом Владислава Сарвели на меткий удар Антона Заболотного, как гости отличились снова.

На 32-й минуте в контратаке Лукас Вера выиграл борьбу за мяч в центре поля и отдал передачу с левого полуфланга вправо и вперёд на Зелимхана Бакаева, который не заметил сопровождения от Сесара Монтеса и из штрафной площади поразил дальний (левый) угол.

1:2 на табло, «Локомотив» в любом случае третий, а вот соперник снова выбрался из зоны стыковых матчей. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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