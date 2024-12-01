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Балахнин рассказал, какой момент его удивил в победном матче «Ростова» с «Пари НН» эксклюзив

01 Декабря 2024 • 15:40 Комментировать
Ростов
4:0
Пари НН

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что его удивило в крупной победе команды над «Пари НН» (4:0) в рамках 17-го тура РПЛ.

«Конечно, хорошо, когда защитник забивает. Но меня удивило другое. Ганчаренко – системный тренер. При его подходе получать четыре гола со стандартов - я не понимаю, как это могло произойти. При таком квалифицированном специалисте такое происходит», - сказал Балахнин.

«Ростов» в 17-м туре на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 4:0. Стоит отметить, что все мячи были забиты после стандартных положений.


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Ростов Сергей Балахнин Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

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