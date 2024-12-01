Масалитин - о форварде ЦСКА: «От матча к матчу всё больше тухнет»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре форварда «армейцев» Сауля Гуарирапы.
«С каждым матчем он будто все больше уверенности в себе теряет. От матча к матчу все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось», - передает слова Масалитина «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл 15 поединков за московскую команду. Гуарирапа не отметился голевыми действиями.
После 17 матчей чемпионата России «армейцы» набрали 28 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от идущего пятым «Динамо» на три очка.
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