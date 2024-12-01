Черчесов приехал на матч РПЛ

Известный российский тренер Станислав Черчесов приехал на матч семнадцатого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Химками». Экс-рулевой сборной России попал в кадр телевизионной трансляции.

Напомним, что днём ранее Черчесова заметили на другом матче в российской столице – на матче ЦСКА – «Рубин».

В настоящий момент Станислав Черчесов занимает должность главного тренера сборной Казахстана. Осенью команда плохо выступила в Лиге наций, набрав всего лишь одно очко в шести матчах Лиги наций. В этих шести играх казахстанская команда ни разу не смогла поразить ворота соперников.